Торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО состоялось в Дубне во Дворце спорта «Радуга»

вторник, 29 марта 2022 | 12:28    
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Глава Дубны Сергей Куликов поздравил всех, кто успешно выполнил нормативы в III квартале прошлого года.

Удостоены заслуженных наград и участники команды университета «Дубна». Под руководством наставника – старшего преподавателя кафедры физического воспитания Павла Александровича Проха – ребята стали серебряными призерами Фестиваля студенческого спорта «От студзачета к знаку отличия ГТО».

В наукограде Дубна развиваются разные виды спорта и неуклонно растет интерес к физической культуре. Приятно сознавать, что спортивные традиции с каждым годом получают новое развитие. Спасибо всем, кто достойно представляет наш город на соревнованиях разного уровня!

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