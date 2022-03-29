Торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО состоялось в Дубне во Дворце спорта «Радуга»

Удостоены заслуженных наград и участники команды университета «Дубна». Под руководством наставника – старшего преподавателя кафедры физического воспитания Павла Александровича Проха – ребята стали серебряными призерами Фестиваля студенческого спорта «От студзачета к знаку отличия ГТО».

В наукограде Дубна развиваются разные виды спорта и неуклонно растет интерес к физической культуре. Приятно сознавать, что спортивные традиции с каждым годом получают новое развитие. Спасибо всем, кто достойно представляет наш город на соревнованиях разного уровня!