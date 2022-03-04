Технический осмотр транспортных средств в Дубне

С 1 марта 2022 года, вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 26.07.2019 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В соответствии с поправками статья 12.5 КоАП РФ дополнена частью 1.1, согласно которой управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

Госавтоинспекция Дубны сообщает, что на сегодняшний день на территории городского округа Дубна отсутствуют аккредитованные пункты на осуществление деятельности по техническому осмотру транспортных средств, а так же отсутствуют аккредитованные пункты на проведение технического осмотра автобусов.

Ближайшие пункты технического осмотра транспортных средств находятся в Московской области: г. Талдом, г. Дмитров.