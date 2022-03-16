Суд обязал недобросовестного собственника восстановить нарушенные земли в Талдоме

среда, 16 марта 2022 | 10:49    
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Предметом иска в суд стал земельный участок площадью 6 гектаров сельскохозяйственного назначения. Несколько лет назад инспекторы эконадзора обнаружили там незаконная карьерная выемка, а в октябре 2021 года подали заявление в суд.

Предыдущий собственник обязан был провести рекультивацию нарушенных земель и не допускать незаконной добычи песка. Однако за последние три года здесь было нелегально добыто порядка 280 тысяч кубометров полезных ископаемых.

Талдомский городской суд вынес решение обязать правообладателя восстановить нарушенные земли, прекратить незаконное недропользование и не передавать участок тем, кто намерен добывать там песок.

Тэги: 
Талдом
экология
суд
Источник:
Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области
Автор:
Редакция Новостей
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