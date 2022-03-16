Суд обязал недобросовестного собственника восстановить нарушенные земли в Талдоме

Предыдущий собственник обязан был провести рекультивацию нарушенных земель и не допускать незаконной добычи песка. Однако за последние три года здесь было нелегально добыто порядка 280 тысяч кубометров полезных ископаемых.

Талдомский городской суд вынес решение обязать правообладателя восстановить нарушенные земли, прекратить незаконное недропользование и не передавать участок тем, кто намерен добывать там песок.