Студента из Дубны наградили медалью «Федор Достоевский 200 лет»

четверг, 24 марта 2022 | 11:08    
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Андрей Трифонов, студент 1 курса структурного подразделения N3 Дмитровского техникума (бывший МОАТТ «Дубна») награжден медалью «Федор Достоевский 200 лет» за вклад в развитие русской литературы. Медаль Андрей получил как номинант на премию «Поэт года 2021».

Торжественная церемония вручения учрежденных Российским союзом писателей национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года» за 2021 год проходила 20 марта, накануне Всемирного дня поэзии, в Концертном зале правительства Москвы. Вручал медали президент Российского союза писателей Д.В. Кравчук.

Медаль учреждена Российским союзом писателей и по своему статусу является общественной наградой, вручаемой поэтам и писателям за вклад в развитие современной русской литературы.

Поздравляю Андрея со столь высоким признанием его творчества и желаю дальнейших успехов!

Ознакомиться со стихотворением, которое Андрей представил на конкурс, можно по ссылке: https://stihi.ru/2021/08/04/7838

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