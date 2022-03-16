Специалисты Роскачества допустили блокировку доступа к иностранным почтам для пользователей из России

«Для этого можно настроить или сборщик почты на том ящике, куда вы хотите перенести письма с других аккаунтов. Или осуществить экспорт содержимого того почтового ящика, откуда вы переносите информацию», — уточнили в организации.

Также пользователям предложили на всякий случай привязать Apple ID к адресу российского почтового сервиса.

«Российские компании используют отечественные хостинги, где информация пользователей находится в облачном хранилище. Они защищают персональные данные не хуже иностранных сервисов, соблюдая все уровни защиты, согласно международным требованиям безопасности», — добавил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

По его словам, данные из облачных хранилищ Google и Apple тоже стоит перенести на смартфон, жесткий диск компьютера и ноутбука.