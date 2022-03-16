Специалисты Роскачества допустили блокировку доступа к иностранным почтам для пользователей из России

среда, 16 марта 2022 | 13:43    
Новости
     12
Специалисты Роскачества призвали россиян перенести письма из зарубежных почтовых сервисов в отечественные.

«Для этого можно настроить или сборщик почты на том ящике, куда вы хотите перенести письма с других аккаунтов. Или осуществить экспорт содержимого того почтового ящика, откуда вы переносите информацию», — уточнили в организации.

Также пользователям предложили на всякий случай привязать Apple ID к адресу российского почтового сервиса.

«Российские компании используют отечественные хостинги, где информация пользователей находится в облачном хранилище. Они защищают персональные данные не хуже иностранных сервисов, соблюдая все уровни защиты, согласно международным требованиям безопасности», — добавил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

По его словам, данные из облачных хранилищ Google и Apple тоже стоит перенести на смартфон, жесткий диск компьютера и ноутбука.

Тэги: 
Интернет
Источник:
газета.ru
Автор:
Редакция Новостей
Читать Дубна.Ru в
10.03.2022 | 10:24   
Новости
    41
Ограничена покупка приложений в Play Market для российских пользователей
После истечения периода подписки пользователи потеряют доступ к ней. Но пользователи смогут пользоваться бесплатным...
Интернет
11.03.2022 | 14:15   
Шпаргалки
    19
Мощный и доступный сервер от Fujitsu
Если вы являетесь представителем малого или среднего бизнеса и ищите производительную, мощную и доступную по цене...
компьютеры | Интернет
13.03.2022 | 12:43   
Новости
    64
Резидент ОЭЗ Дубна» компания «Мортех» приняла участие в «Московском Боут Шоу»
В преддверии очередного сезона отдыха на воде в «Крокус Экспо» была организована 15-я юбилейная Международная выставка...
ОЭЗ Дубна