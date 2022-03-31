Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали рыбакам, что делать при провале под лед

Начальник областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов рассказал, что в ходе профилактических бесед спасатели обратили внимание рыболов на ухудшение состояния ледовой поверхности и разъяснили способы самоспасения при провале под лед.

«На сегодняшний день толщина ледяного покрова озер Бисерево, Луковое, Коверши, а также толщина льда на карьере Волхонка в Богородском городском округе составила два сантиметра. На реке Клязьме в Королеве толщина ледовой поверхности три сантиметра, в Долгопрудном – пять сантиметров, на канале имени Москвы – четыре сантиметра. На реках Дубне и Волге, на Иваньковском водохранилище в Дубне и реке Гнилуше в Домодедово толщина ледяного покрова варьируется: в отдельных местах сохраняется лед толщиной до 18 сантиметров, но большие участки уже освободились от ледовой кромки. Опасен лед озера Киово в Лобне, реки Оки в Луховицах, на озерах и прудах Люберец, Раменского, Звездного городка, рек в Талдоме и Химках. Большинство водоемов Подмосковья признаны опасными из-за тонкого и непрочного льда», – рассказал начальник госучреждения.

Геннадий Пестов добавил, что отчаянным рыболовам, не желающим завершать сезон подледного лова, спасатели рекомендовали при выходе на лед всегда надевать спасательный жилет.