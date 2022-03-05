Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели противопаводковую тренировку на Иваньковском водохранилище

суббота, 05 марта 2022 | 15:15    
Новости
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В четверг, 3 марта, работники поисково-спасательного поста пожарно-спасательной части №215 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировку по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья. Тренировка состоялась на акватории Иваньковского водохранилища в Дубненском городском округе.

Заместитель начальника подразделения Александр Проценко рассказал, что по замыслу тренировки на острове, отрезанном от большой земли водой, находились пострадавшие.

«К пострадавшим выдвинулось судно на воздушной подушке «Хивус-6». Спасатели подплыли к рыбакам, помогли им подняться на борт судна и эвакуировали их на берег», - сообщил Александр Проценко.

Заместитель начальника части отметил, что работники противопожарно-спасательной службы отработали основные виды и способы спасения, эвакуации населения из зоны возможной чрезвычайной ситуации.

«В рамках тренировки, спасатели отработали спасение условного пострадавшего, которого унесло на льдине далеко от берега. Подъехав на судне на воздушной подушке «Хивус-6» максимально близко к льдине, на которой находился один из спасателей, второй работник затащил пострадавшего на днище судна и эвакуировал к берегу в условный пункт обогрева», – заключил Александр Проценко.

Напоминаем, что 30 января работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» продемонстрировали свои навыки - эвакуировали мужчину, который получил травму, занимаясь сноукайтингом на льду Иваньковского водохранилища в Дубненском городском округе.

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