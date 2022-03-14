Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование водоемов Дубненского городского округа

понедельник, 14 марта 2022 | 16:24    
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В минувшие выходные дни, 12-13 марта, работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактический рейд на водоемах городского округа Дубна.

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что особое внимание, при проведении рейдов в выходные дни, уделяется Иваньковскому водохранилищу, так как в связи с солнечной погодой количество отдыхающих жителей и рыбаков на нем увеличивается в разы.

«Во время проведения рейда спасатели провели разъяснительные беседы с отдыхающими и любителями подледного лова, напомнили им основные правила безопасности, которые позволят избежать несчастных случаев на воде в весенне-зимний период, предупредили, что прогулки по ледовой поверхности водоемов опасны и могут привести к гибели, а также раздали памятки с номерами телефонов экстренных служб», - заключил Александр Проценко.

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