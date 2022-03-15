Спасатели Дубны приняли участие в смотре готовности сил и средств к паводкоопасному периоду

Начальник Дубненского территориального управления Алексей Бабенко рассказал, что главной задачей является готовность к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, летне-осенними паводками и ландшафтными пожарами.
«Спасатели продемонстрировали Сергею Куликову, главе Администрации, наличие и состояние спасательных средств, готовность техники к проведению аварийно-спасательных работ, подготовку эвакуационных групп и спасателей. По результатам смотра дана оценка состоянию готовности сил и средств к выполнению задач по предназначению в период весеннего половодья и ландшафтных пожаров. Остаётся совершенствовать навыки и умения личного состава для их применения в назначенный период», - рассказал Алексей Бабенко.