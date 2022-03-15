Спасатели Дубны приняли участие в смотре готовности сил и средств к паводкоопасному периоду

вторник, 15 марта 2022 | 14:11    
Новости
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Во вторник, 15 марта, работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы, ГИБДД, полиции, государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России и службами жизнеобеспечения городского округа приняли участие в смотре готовности сил и средств, предназначенных для реагирования в паводкоопасный период на территории городского округа Дубна.

Начальник Дубненского территориального управления Алексей Бабенко рассказал, что главной задачей является готовность к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, летне-осенними паводками и ландшафтными пожарами.

«Спасатели продемонстрировали Сергею Куликову, главе Администрации, наличие и состояние спасательных средств, готовность техники к проведению аварийно-спасательных работ, подготовку эвакуационных групп и спасателей. По результатам смотра дана оценка состоянию готовности сил и средств к выполнению задач по предназначению в период весеннего половодья и ландшафтных пожаров. Остаётся совершенствовать навыки и умения личного состава для их применения в назначенный период», - рассказал Алексей Бабенко.

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