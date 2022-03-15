Синхрофазотрону в Дубне исполнилось 65 лет

Об этом событии всему миру сообщила газета «Правда» 11 апреля 1957 года. Более поздняя дата обусловлена тем, что это известие появилось, лишь когда энергия ускорителя, постепенно поднимаемая со дня пуска, превысила энергию 6,3 ГэВ лидирующего в то время американского синхрофазотрона в Беркли. «Есть 8,3 миллиарда электронвольт!» — сообщала газета, извещая, что в Советском Союзе создан рекордный ускоритель.
Синхрофазотрон стал одним из самых ярких достижений советской и мировой науки: его энергия, ставшая рекордной для мира, была достигнута уже через месяц после пуска, благодаря чему ОИЯИ стал лидером в области ускорительной техники. В течение трех с половиной лет дубненский синхрофазотрон оставался самым большим в мире.
Научным руководителем проекта по созданию синхрофазотрона стал директор ЛВЭ ОИЯИ академик В. И. Векслер, открывший в 1944 году принцип автофазировки, благодаря чему и стало возможным создание столь мощной машины. В 1959 году коллектив физиков и инженеров под руководством В. И. Векслера получил за создание синхрофазотрона Ленинскую премию.
Синхрофазотрон ОИЯИ занимает отдельное здание, изображенное на логотипе и флаге Института, которое вот уже более 65 лет является символом ОИЯИ. Большую часть здания занимает гигантское кольцо магнита. Магнит занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый в мире: его диаметр составляет 60 м, а масса достигает 36 000 т. Общая мощность генераторов синхрофазотрона в импульсе была равна 140 МВт, максимальная напряжённость магнитного поля являлась 13 000 эрстед, а время цикла ускорения составляло 3,3 секунды.
Благодаря введению в действие синхрофазотрона наука сделала огромный шаг вперед в изучении элементарных частиц. В 1970 году на синхрофазотроне были получены первые пучки релятивистских дейтронов энергии 10 ГэВ, впоследствии также ускорялись ядра различных химических элементов. В 2002 году синхрофазотрон прекратил свою работу.
В 1987-1992 годах в здании синхрофазотрона была сооружена другая уникальная базовая установка ОИЯИ — быстроциклирующий сверхпроводящий синхротрон нуклотрон, который в дальнейшем стал основой флагманского мегасайенс проекта ОИЯИ – NICA. Там же, на месте синхрофазотрона был построен также бустер проекта NICA, запущенный в 2020 году. На NICA ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную плазму.