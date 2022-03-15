Синхрофазотрону в Дубне исполнилось 65 лет

Об этом событии всему миру сообщила газета «Правда» 11 апреля 1957 года. Более поздняя дата обусловлена тем, что это известие появилось, лишь когда энергия ускорителя, постепенно поднимаемая со дня пуска, превысила энергию 6,3 ГэВ лидирующего в то время американского синхрофазотрона в Беркли. «Есть 8,3 миллиарда электронвольт!» — сообщала газета, извещая, что в Советском Союзе создан рекордный ускоритель.

Синхрофазотрон стал одним из самых ярких достижений советской и мировой науки: его энергия, ставшая рекордной для мира, была достигнута уже через месяц после пуска, благодаря чему ОИЯИ стал лидером в области ускорительной техники. В течение трех с половиной лет дубненский синхрофазотрон оставался самым большим в мире.

Научным руководителем проекта по созданию синхрофазотрона стал директор ЛВЭ ОИЯИ академик В. И. Векслер, открывший в 1944 году принцип автофазировки, благодаря чему и стало возможным создание столь мощной машины. В 1959 году коллектив физиков и инженеров под руководством В. И. Векслера получил за создание синхрофазотрона Ленинскую премию.