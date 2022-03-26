С днем рождения, любимый Институт!

Концерт был организован совместно с Детской музыкальной школой Дубны, которая так же, как и Объединенный институт, была открыта 26 марта 1956 года – символично, что первые занятия школы проходили в стенах Административного здания Института.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить день рождения в кругу семьи, потому что мы все – большая интернациональная семья ОИЯИ, — такими теплыми словами начала музыкально-поздравительный вечер председатель Женского комитета Елена Бадави. – Мы разные: дети, взрослые – разные поколения, разные национальности, разные профессии, но всех нас объединяет любовь к нашему Институту, а еще нас всех объединяет музыка».

В этот вечер читальный зал библиотеки Блохинцева вместил в себя рекордное количество слушателей – в камерной, неформальной обстановке послушать друг друга и исполнить музыку пришли около 80 человек.

Концерт получился мультиинструментальным: музыканты исполнили партии на фортепьяно, скрипке, виолончели, гитаре, баяне, домбре, саксофоне. Прозвучала музыка композиторов разных стран, среди которых есть и наследие государств-членов ОИЯИ: Армении, Казахстана, Польши, России, Румынии, Чехии. Номера классической музыки в исполнении воспитанников ДМШ перемежались с выступлениями коллективов из лабораторий и подразделений Института.

«Количество пришедших стало неожиданностью для нас, — рассказала Елена Бадави. — Концерт был разноплановый и очень длинный – более пятидесяти номеров, но большинство слушателей, за исключением самых маленьких, оставались до конца. Мы очень благодарны нашей публике за то, что они так тепло нас поддержали, поддержали артистов, и маленьких, и взрослых. Этот отклик мотивирует организовывать следующие мероприятия!».

Как подчеркивали организаторы, важной частью концепции мероприятия было поддержать музыкальную школу города Дубны и ее воспитанников, поскольку многие дети сотрудников Института занимаются музыкой. Необходимо показать детям, как важно учиться музыке, продемонстрировать своим примером, что даже если люди не становятся профессиональными музыкантами, музыка навсегда остается яркой и вдохновляющей частью нашей жизни.

Овациями отметили слушатели выступление представителей казахстанкого землячества в ОИЯИ Меира Ердаулетова (ЛНФ), Даурена Азнабаева (ЛЯР) и Каната Нурлана (ЛТФ), сыгравших мелодии на традиционном инструменте – домбре. В Республике Казахстан этот инструмент считается поистине культовым. «У нас говорят: «Настоящий казах – это не сам казах. Настоящий казах – это домбра, — рассказал Меир Ердаулетов. — Даурен и я – мы преподаем для новичков игру на домбре. Уже год занимаемся каждый вторник в 18 часов в Доме ученых ОИЯИ. Приходить могут все желающие!».

Исполнивший лирические песни под гитару Мартин Буреш (ЛИТ) рассказал о том, что его нынешний контракт с Институтом скоро истекает. «В Дубне я провел прекрасное время, как в отношении науки, так и спорта, и музыки», — поделился он впечатлениями.

Одним из ярких номеров вечера стало выступление Анны Гуляевой (ЛЯР), которая спела известные бардовские песни и песню собственного сочинения:

«Благодаря концерту я узнала, что в ОИЯИ теперь есть Женский комитет, — рассказала Анна. — Это так здорово – комитет только появился, и сразу начал с такого позитивного, творческого дела! Работать в ОИЯИ для меня – огромное удовольствие, в первую очередь потому, что ты постоянно находишься в кругу людей, влюбленных в свое дело и творящих будущее. Людей, у которых горят глаза, а в головах роятся бесконечные новые идеи. Сама я программист, а не ученый, но мысль о том, что ты вносишь в общее дело свой, пусть даже самый скромный вклад, приносит радость и умиротворение. Я многодетная мама, и буду рада, если однажды кто-то из моих детей будет работать в ОИЯИ».

Первый концерт, организованный Женским комитетом ОИЯИ, имел большой успех у публики – многие предлагали вскоре провести еще один подобный музыкальный вечер. На полях концерта возникли новые идеи, творческие союзы и уже родились планы на будущее — организовать целый музыкальный фестиваль, посвященный творчеству сотрудников ОИЯИ и членов их семей.