С 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard перестают работать в России

Физические карты продолжат работу в полном объеме до окончания их срока их действия (указан на карте). После окончания данного срока банки перевыпустят карточки с использованием внутренней платежной системы «Мир».

Что касается системы «Мир», то по ней будут доступен такой же объем операций на внутреннем рынке, как и по заграничным аналогам. Для использования бесконтактной оплаты смартфоном с системой Android можно подключить сервис MirPay.

Карты «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.