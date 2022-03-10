С 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard перестают работать в России

четверг, 10 марта 2022 | 11:03    
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Рассчитаться с помощью этих платёжных систем за покупку в иностранных онлайн-магазинах, а также с помощью сервисов ApplePay и GooglePay будет невозможно.

Физические карты продолжат работу в полном объеме до окончания их срока их действия (указан на карте). После окончания данного срока банки перевыпустят карточки с использованием внутренней платежной системы «Мир».

Что касается системы «Мир», то по ней будут доступен такой же объем операций на внутреннем рынке, как и по заграничным аналогам. Для использования бесконтактной оплаты смартфоном с системой Android можно подключить сервис MirPay.

Карты «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

Тэги: 
финансы
онлайн сервис
Источник:
ЦБ России
Автор:
Редакция Новостей
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