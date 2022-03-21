С 1 апреля в Подмосковье стартует запись детей в 1-й класс

понедельник, 21 марта 2022 | 22:35
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Записать ребенка в 1 класс по месту регистрации можно с 1 апреля до 30 июня. В этот период можно воспользоваться льготами при зачислении, а также правом преимущественного приема будущих первоклассников в школу, в которой обучаются их братья и/или сестры.
Для этого родителями нужно будет зайти на региональный портал госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru/) в раздел «Образование» и подать заявление. Оригиналы документов в школу приносить не требуется, они пройдут проверку удаленно.
С 6 июля в регионе начнется также запись в любую школу по выбору родителей, не обязательно по месту регистрации ребенка. Главное, чтобы в выбранном образовательном учреждении были свободные места.
Всего в новом учебном году в регионе ожидают свыше 100 тыс. первоклассников, в том числе более 800 детей из Дубны.