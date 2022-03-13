Резидент ОЭЗ Дубна» компания «Мортех» приняла участие в «Московском Боут Шоу»

В этом году отечественные разработки продемонстрировали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калуги, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Севастополя, Ярославля и Республики Крым.

Участники выставки представили моторные и парусные яхты, катера, электролодки, конструкторские тримараны, понтоны, снаряжение для дайвинга, навигационное оборудование и другие неотъемлемые составляющие мира водно-моторной техники.

Большим вниманием посетителей «Московского Боут Шоу» пользовалась люксовая версия катера Falco разработки и производства участника Межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» компании «Мортех».

Катера Falco в полной мере продемонстрировали политику реального импортозамещения. Они обладают высокими скоростными характеристиками и гидродинамическими качествами, а также минимальным волнообразованием, при этом экономят значительные денежные средства во время эксплуатации за счет высокой топливной эффективности.

Во время технических испытаний современные катера продемонстрировали высокую динамику, сравнимую с легковыми автомобилями, при этом расход топлива был на 50% ниже, чем у аналогичных импортных образцов.

Таким образом, катера производства компании «Мортех» не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят их по многим техническим и скоростным характеристикам, дарят своим владельцам комфорт, сравнимый с лучшими образцами импортной техники.