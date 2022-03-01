Работники ГКУ «Мособлпожспас» провели учебную тренировку по эвакуации в детских садах Талдомского городского округа

вторник, 01 марта 2022 | 17:23
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Во вторник, 1 марта, работники дежурных смен 211-й и 212-й пожарно-спасательных частей Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели учебную тренировочную эвакуацию по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях среди сотрудников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных в городском округе Талдом.
Начальника 212-й пожарно-спасательной части Михаил Шапоров сообщил, что тренировки по эвакуации и моделирование ситуаций по предотвращению ЧС проводятся регулярно и имеют большое значение для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.
«По сигналу тревожной кнопки оперативно и слаженно пожарными был организован выход детей на территорию детского сада. Благодаря грамотным действиям и чётким инструкциям работников противопожарно-спасательной службы дети и педагогический состав учреждений были благополучно эвакуированы из здания. Эвакуация прошла без паники, персонал отработал все действия грамотно», - рассказал Михаил Шапоров.