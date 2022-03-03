Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пострадавшему в ДТП

четверг, 03 марта 2022 | 10:25    
Новости
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В четверг, 3 февраля, работники 211-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали 45-летнего мужчину, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии в районе деревни Новогуслево городского округа Талдом.

Заместитель начальника части Алексей Гузов рассказал, что водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением, въехал в остановку и оказался зажат в салоне искореженными конструкциями кабины.

«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы во избежание возгорания, с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи», – рассказал Алексей Гузов.

Ранее, 17 февраля, работники 233-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками МЧС, ГИБДД, Центра медицины катастроф, скорой медицинской помощи, полиции и дорожно-эксплуатирующей организации приняли участие в учениях по отработке действий при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. К сожалению, полученные навыки пригодились.

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