Проект «Университет серебряного возраста» в Университете "Дубна"

Проект ставит своей целью развить особую социальную миссию вуза – помощь пожилым людям в овладении современными знаниями. Это не просто обучающие курсы, а полноценный социальный процесс: расширение правовой грамотности, борьба с эйджизмом, творчество, коммуникация, углубление межпоколенческих связей.

В программе университета для слушателей выделено несколько модулей: «Эффективное взаимодействие в семье и обществе» (разработчик – ст. преподаватель кафедры психологии Л.В. Лопанова), программа цифровой грамотности и IT-технологий (доцент кафедры САУ Т.В. Тюпикова), программа правовой грамотности (доцент кафедры юриспруденции Н.П. Бурлака), программа финансовой грамотности (доцент кафедры цифровой экономики Н.Н. Денисова).

В проекте также будут участвовать аспиранты и студенты: помогать с обучением, развивать творческую коммуникацию и волонтерскую деятельность.

У проекта есть ряд партнеров, разделяющих его актуальность и социальную значимость. К ним относятся Совет ветеранов г. Дубна, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, Коалиция НКО «Забота рядом», Совет ветеранов ОИЯИ г. Дубна, Администрация г.о. Дубна, Администрация Московской области.

На церемонии запуска проекта присутствовали замглавы администрации г. Дубна М.А. Тихомиров, проректор по цифровому развитию С.А. Подгорный, руководитель проекта – профессор М.Г. Солнышкина, председатель совета ветеранов г. Дубна Н.М. Шувикова, пилотная группа обучающихся из 15 человек, студенты и преподаватели.

После первых занятий уже получены положительные отклики, слушатели продемонстрировали стремление к развитию новых навыков и получению знаний.