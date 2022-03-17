Предпринимателей Дубны приглашают пройти опрос

четверг, 17 марта 2022 | 10:55
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В целях оперативного выявления проблемных вопросов ведения предпринимательской деятельности в условиях санкций, а также подготовки возможных вариантов их решения, Комитет по конкурентной политике Московской области с 15.03.2022 по 30.04.2022 проводит опрос предпринимателей на тему: «О ведении бизнеса в Московской области в условиях экономических санкций».
Опрос размещен на портале Единой Автоматизированной Системы Управлениями Закупками Московской области (ЕАСУЗ) по ссылке: https://easuz.mosreg.ru/polls/mun
Опрос активен с 15.03.2022 по 30.04.2022.
Приглашаем принять участие!