Предпринимателей Дубны приглашают пройти опрос

В целях оперативного выявления проблемных вопросов ведения предпринимательской деятельности в условиях санкций, а также подготовки возможных вариантов их решения, Комитет по конкурентной политике Московской области с 15.03.2022 по 30.04.2022 проводит опрос предпринимателей на тему: «О ведении бизнеса в Московской области в условиях экономических санкций».