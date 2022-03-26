Правительство Ивановской области применит опыт Дубны при создании ОЭЗ в своем регионе

суббота, 26 марта 2022 | 11:23    
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25 марта ОЭЗ «Дубна» с ознакомительным визитом посетила делегация Ивановской области. Цель визита – изучение опыта деятельности одной из лучших технико-внедренческих зон России.

В начале визита гости побывали на двух площадках ОЭЗ «Дубна», где ознакомились с готовой инфраструктурой, увидели уже работающие предприятия резидентов, а также строящиеся научно-промышленные комплексы. Затем в Конгресс-центре состоялась встреча с руководящим составом Управляющей компании ОЭЗ по всем направлениям ее деятельности.

В состав представительной делегации, посетившей технико-внедренческую ОЭЗ в Дубне, вошли заместители председателя правительства Ивановской области Юлия Васильева и Сергей Чесноков, член правительства - директор Департамента экономического развития и торговли региона Людмила Бадак, начальник управления координации Комплекса экономического развития Ивановской области Наталия Бусова.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев подробно рассказал представителям правительства Ивановской области об особенностях управления территорией, строительстве и обслуживании современной инженерной, логистической, социальной и бизнес-инфраструктуры.

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