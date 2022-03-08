Поздравление с Международным женским днем от главы Дубны Сергея Куликова

С прекрасной половиной человечества связаны главные семейные ценности: тепло и уют родного дома, материнская любовь, детский смех, забота о старших, радушие и гостеприимство.

Первый и очень светлый праздник весны олицетворяет нашу признательность всем женщинам за то, что они приносят в наш мир доброту и сердечность, нежность и обаяние, красоту и гармонию.

Милые дамы, вы достойны всего самого лучшего, что есть на свете.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, спокойствия и стабильности, уверенности в завтрашнем дне, исполнения заветных желаний и побольше ярких, приятных событий в жизни!

Пусть рядом с вами всегда будут родные, друзья, коллеги, общение с которыми дарит радость!