Поздравление с Международным женским днем от главы Дубны Сергея Куликова

вторник, 08 марта 2022 | 10:53    
Новости
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Дорогие, любимые наши женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!

С прекрасной половиной человечества связаны главные семейные ценности: тепло и уют родного дома, материнская любовь, детский смех, забота о старших, радушие и гостеприимство.

Первый и очень светлый праздник весны олицетворяет нашу признательность всем женщинам за то, что они приносят в наш мир доброту и сердечность, нежность и обаяние, красоту и гармонию.

Милые дамы, вы достойны всего самого лучшего, что есть на свете.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, спокойствия и стабильности, уверенности в завтрашнем дне, исполнения заветных желаний и побольше ярких, приятных событий в жизни!

Пусть рядом с вами всегда будут родные, друзья, коллеги, общение с которыми дарит радость!

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