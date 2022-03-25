Поздравление Директора ОИЯИ с Днем основания Института

пятница, 25 марта 2022 | 11:19    
Новости
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26 марта 1956 г. в Дубне был основан международный межправительственный научный центр – Объединенный институт ядерных исследований.

Десятилетия успешной работы – плод кропотливого труда ученых и лабораторий со всего мира. В очередной день рождения ОИЯИ я хочу поблагодарить многонациональную сильную команду Института, ветеранов ОИЯИ, а также многие сотни наших партнеров со всего мира за вклад в развитие ОИЯИ — нашего яркого центра, нашего общего Интернационального Дома на Волге!

Мы активно живем, развиваемся и строим большие совместные планы. Мы — все вместе! Сегодня для всех нас как никогда важны сплоченность и солидарность научного сообщества во имя мира. ОИЯИ исповедует ценность равноправия ученых со всего мира, независимо от их гражданства, расы, пола, религии, этнического происхождения и взглядов. Наша задача — нести новые знания и наши научные результаты всему мировому научному сообществу. Мы строим научные мосты и будем неуклонно развивать привлекательную исследовательскую среду в Дубне и в наших странах-участницах.

Искренне надеюсь на Вашу дальнейшую поддержку и сотрудничество.

Наука сближает народы!

Тэги: 
ОИЯИ
праздник
Источник:
Директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников
Автор:
Пресс-служба ОИЯИ
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