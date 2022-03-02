Польша прекращает сотрудничество в рамках Объединенного института ядерных исследований в Дубне

"Во-первых, мы прекращаем сотрудничество в рамках Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне и Международного центра научно-технической информации. Во-вторых, Минобрнауки прекращает сотрудничество с Россией в рамках соглашения между правительством Республики Польша и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области науки и техники, заключенного 25 августа 1993 года", - заявил он.

По словам Бернацкого, это решение означает приостановку контактов с российскими учеными, учебными заведениями, исследовательскими центрами.