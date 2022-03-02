Польша прекращает сотрудничество в рамках Объединенного института ядерных исследований в Дубне

среда, 02 марта 2022 | 12:28    
Новости
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Министерство образования и науки Польши прекращает сотрудничество с Россией в области науки и техники, приостанавливает сотрудничество с образовательными и научными учреждениями, исследовательскими центрами. Об этом заявил во вторник заместитель главы ведомства Влодимеж Бернацкий.

"Во-первых, мы прекращаем сотрудничество в рамках Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне и Международного центра научно-технической информации. Во-вторых, Минобрнауки прекращает сотрудничество с Россией в рамках соглашения между правительством Республики Польша и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области науки и техники, заключенного 25 августа 1993 года", - заявил он.

По словам Бернацкого, это решение означает приостановку контактов с российскими учеными, учебными заведениями, исследовательскими центрами.

"Кроме того, как министерство, мы не видим возможности продолжения работы над проектом соглашения между Правительством Республики Польша и Правительством Российской Федерации о взаимном признании сертификатов, дипломов, периодов обучения, образования, квалификации и научных степеней", - сказал он.

Тэги: 
ОИЯИ
сотрудничество
Источник:
ТАСС
Автор:
Редакция Новостей
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