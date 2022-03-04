Подведены итоги студенческого хакатона AeroSpace Pro 2022

15 команд в течение 48 часов решали три кейса от центра разработки систем автоматизированного проектирования (САПР).

Победителем конкурса и обладателем приза в 150 000 рублей стала команда «ITAlpha», в состав которой вошли студенты 1, 3 и 6 курса Института системного анализа и управления и Инженерно-физического института.

Поздравляем с первым местом!

Егорова Александра (Программная инженерия, гр. 3253),

Габдрахимова Даурена (Исау, 6014),

Силаева Даниила (Прикладная математика и информатика, гр. 1181),

Бодрова Евгения (Физика, гр. 1161),

Циклов Александр Сергеевич (Прикладная информатика, гр. 1073)

Ребята выбрали для решения кейс по формированию структур данных. Эксперты отметили высокую степень готовности решения и оригинальное исполнение задачи.

Второе место и 100 000 рублей жюри присудило команде третьекурсников с направления «Программная инженерия»:

Гуркову Денису (Программная инженерия, гр. 3251),

Цамцурову Егору (Программная инженерия, гр. 3251),

Жукову Михаилу (Программная инженерия, гр.3254).

Студенты творчески подошли к задаче и представили завершенный результат решения кейса по построению оптимального маршрута прохождения кабельных трасс на борту морского судна.

Третье место и 50 000 рублей достались самой малочисленной команде хакатона, в составе двух студентов:

Сивохина Кирилла (Прикладная математика и информатика, гр. 1181),

Улеева Данилы (Программная инженерия, гр. 3251).

Ребята продемонстрировали хороший результат и высокую работоспособность.

Особо отличившиеся студенты получили приглашения на прохождение оплачиваемой стажировки и абсолютно все ценный опыт и уверенность в собственных силах!