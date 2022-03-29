Подмосковная «Молодая Гвардия» проведет в Дубне 7‑й форум «Курсом лидера»

Подмосковное отделение «Молодой Гвардии» продолжает при поддержке правительства Подмосковья и Фонда президентских грантов форумную кампанию «Курсом лидера». Всего будет организовано 12 мероприятий, при этом 7-е решено провести в Дубне на базе одноименного госуниверситета.

Ранее образовательные форумы уже прошли в Орехово-Зуеве, Котельниках, Реутове, Пушкине и Бронницах. А 30 марта «Курсом лидера» примет Коломна.

Поучаствовать в мероприятии сможет молодежь из Дубны и соседних округов. Для этого нужно заполнить анкету на сайте. Участники на выбор пройдут обучение по одному из 3-х направлений – «Проектирование», «Волонтерство» и «Медиа». Спикеры форума расскажут об основах соцпроектирования, о развитии добровольчества и о работе в соцсетях.

«По итогам каждого из форумов ребята разрабатывают социальные проекты на основе собственных идей. Эти соцпроекты нацелены на решение проблем, например, по занятости молодежи или по развитию волонтерства», – отметил депутат Госдумы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

По его словам, подмосковная МГЕР выбирает лучшие проекты, которые будут представлены на заключительном, 12-м форуме «Курсом лидера».