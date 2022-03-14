Перспективное направление обучения в Дубне - прикладная математика в дизайне

При участии таких специалистов формируется корпоративный стиль компании, обеспечивающий конкурентные преимущества, связанные с использованием новейших информационных технологий. Неслучайно сегодня наблюдается огромный спрос на профессионалов в сфере промышленного дизайна. Это профессия мобильна, способна подстраиваться под рынок труда.

В университете обучение по направлению «Прикладная информатика в дизайне» дает базовые знания и закладывает вектор развития молодого специалиста в этой области. При подборе кадров предприятия Особой экономической зоны «Дубна» охотно берут на работу студентов старших курсов и выпускников университета. С другой стороны, студенты получают интересную и перспективную работу.