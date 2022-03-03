Пернатые начали возвращаться на родину в Подмосковье из теплых краев

"Сначала услышали их крик, токование и специфическое хлопанье крыльями, а днем увидели во всей красе, нам удалось зафиксировать момент их прилета, это большая редкость", – сообщила научный руководитель заказника «Журавлиная родина» Ольга Гринченко.

Обычно ушастые совы прилетают в марте, но в этом году они оказались несколько расторопнее. Зиму этот вид пернатых проводит обычно в Крыму.

Не менее значимое наблюдение сделали экологи в Константиновской пойме под Талдомом. Там был замечен сокол-дербник. Он занесен в Красную книгу Подмосковья, поскольку численность этих хищников падает, по существу, остались единицы.

"Это птица перелетная, он к нам прилетел, вероятно, тоже с юга", – заметила эколог. – "Проблема в том, что дербник гнездится на верховых болотах, а у нас их мало, вот и этих красавцев становится все меньше".

К слову, этот хищник прибыл в Подмосковье тоже досрочно. Как правило, его первое появление фиксируют в апреле.

Неожиданно появились и северные гости. Возле Туголянских озер орнитологи увидели ястребиную сову, живущую обычно на Кольском полуострове. В талдомских лесах замечено четыре особи. Наблюдая за ухаживаниями двух пар, специалисты сделали предположение, что те могут и загнездиться в наших краях.

Среди аномальных фактов ранней весны орнитологи назвали отсутствие на севере региона грачей. Обычно они – первые предвестники весны. Экологи связывают этот феномен с закрытием полигона ТКО. У грачей, питавшихся там крысами, просто сократилась кормовая база.