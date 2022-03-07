Памятные поздравительные карточки вручают каждой маме в Дубненском роддоме

Напомним также, что регистрация рождения нового человека с 1 марта доступна в электронной форме. Вступил в силу приказ Минздрава РФ «Об утверждении формы документа о рождении и порядка его выдачи». Свидетельство формируется в электронном виде с согласия родителей, которые также вправе запросить изготовление документа на бумажном носителе.

Коллектив акушерского отделения Дубненской городской больницы желает здоровья малышам и счастья всем семьям!