Памятные поздравительные карточки вручают каждой маме в Дубненском роддоме

понедельник, 07 марта 2022 | 12:49    
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На них указаны полные данные о новорожденном: фамилия, имя, отчество, дата и время появления на свет, рост и вес, объем головы и груди.

Напомним также, что регистрация рождения нового человека с 1 марта доступна в электронной форме. Вступил в силу приказ Минздрава РФ «Об утверждении формы документа о рождении и порядка его выдачи». Свидетельство формируется в электронном виде с согласия родителей, которые также вправе запросить изготовление документа на бумажном носителе.

Коллектив акушерского отделения Дубненской городской больницы желает здоровья малышам и счастья всем семьям! 

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