Открыта регистрация на вступительные испытания в Физико-математический лицей имени В. Г. Кадышевского

суббота, 26 марта 2022 | 11:31
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Для набора в 5-9 классы регистрация будет открыта в период с 21 марта по 10 мая 2022 года включительно. В 10-11 классы направить заявку до 12 апреля включительно.
Для записи на собеседование необходимо направить заявку по прикрепленной ссылке: https://forms.gle/Rf7Q7Bp7Vod3SmrH6
Все вопросы, касающиеся приёма в Лицей на 2022-2023 учебный год, принимаются по официальному адресу электронной почты приёмной комиссии Лицея mo_lik@mosreg.ru . Ответы и разъяснения по поступающим вопросам отправляются в срок, не превышающий 5 рабочих дней.