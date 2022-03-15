Оперативно-профилактическое мероприятие «Тахограф»

вторник, 15 марта 2022 | 16:43    
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Отдел ГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна доводит до сведения жителей и гостей, что в целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами в период с 14 по 20 марта на территории обслуживания подразделения проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тахограф».

Основные виды ДТП с участием водителей грузового и пассажирского транспорта – это наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств, нередко такие дорожно-транспортные происшествия связаны с тем, что нарушен режим труда и отдыха водителя. Уставший, утомлённый водитель, естественно, может не заметить вовремя пешехода на дороге, не в состоянии чётко контролировать обстановку на проезжей части. К сожалению, известны случаи, когда ДТП происходит по вине уснувшего за рулём водителя.

Поэтому одна из задач операции «Тахограф» - не допустить переработок, усталости водителя за рулём, тем самым повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить аварийность.

Наиболее распространённое нарушение – отсутствие тахографа на транспортном средстве.

Тахограф – это прибор, контролирующий движение автобуса в пути и предназначен для регистрации и сохранения важных показателей, таких, как скорость, маршрут, соблюдение ПДД, режим труда и отдыха. Он фиксирует, к примеру, превышение скорости и чрезмерную усталость водителя. Кроме того, показания тахографа позволяют установить виновность или невиновность водителя в дорожно-транспортном происшествии.

Напомним, что тахографами должны быть оснащены грузовики массой более 3,5 тонн, а также грузовики, перевозящие опасные грузы и автобусы. При этом за отсутствие прибора предусмотрены серьезные штрафы - от 3 до 5 тысяч для физических лиц и от 25 до 50 тысяч для компаний-перевозчиков.

Тэги: 
ГИБДД
Источник:
Отдел ГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна
Автор:
Редакция Новостей
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