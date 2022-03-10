Ограничена покупка приложений в Play Market для российских пользователей

четверг, 10 марта 2022 | 10:24    
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После истечения периода подписки пользователи потеряют доступ к ней. Но пользователи смогут пользоваться бесплатным контентом.

"В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни. Это означает, что во время приостановки вы не сможете покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России", - сообщается в заявлении компании Google.

Для существующих платных подписок следующий платеж не будет обработан, пояснили в компании. После истечения периода подписки пользователи потеряют доступ к ней. Если подписка предлагает льготный период, то доступ сохранится до его окончания.

Доступ к ранее приобретенным приложениям сохранится, однако пользователи смогут столкнуться с ограничениями доступа к ранее приобретенным приложениям и контенту из-за перебоев со стороны поставщиков услуг.

Предзаказы со сроком доставки после приостановки работы платежной системы Play не будут выполнены, а все деньги по ним вернутся пользователям.

 

Тэги: 
Интернет
Источник:
ТАСС
Автор:
Редакция Новостей
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