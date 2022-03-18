Огнеборцы приняли участие в смотре готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду

пятница, 18 марта 2022 | 15:27    
Новости
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В пятницу, 18 марта, работники 272-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками ГИБДД, полиции и службами жизнеобеспечения городского округа приняли участие в смотре готовности сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в весенне-летний пожароопасный период в Талдомском городском округе.

Начальник пожарно-спасательной части Андрей Бухтерев рассказал, что главной задачей является готовность к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

«В ходе мероприятия, работники противопожарно-спасательной службы продемонстрировали боевой расчет из двух автоцистерн (АЦ) и одной автолестницы, а также состояние пожарно-технического вооружения. В ходе смотра поставлена задача по организации связи и оповещения подразделений, содержанию в готовности личного состава и техники к ликвидации возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций», - рассказал Андрей Бухтерев.

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