Огнеборцы из Дубны провели урок по пожарной безопасности для воспитанников детского сада №21 поселка Запрудня

пятница, 25 марта 2022 | 15:04    
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В четверг, 24 марта, работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок по пожарной безопасности для воспитанников МДОУ детского сада №21«Аист», расположенного в Талдомском городском округе.

Начальник пожарно-спасательной части Игорь Малышев рассказал, что знания, полученные на подобных занятиях, развивают у педагогов практические умения по правилам пожарной безопасности и обучают подрастающее поколение правилам безопасного поведения в быту и на улице.

«В ходе занятия, огнеборцы рассказали детям о правилах безопасного поведения в детском саду, дома, в местах массового пребывания людей, а также напомнили, что играть в игры вблизи водоемов в весенний период опасно. Работники противопожарно-спасательной службы объяснили педагогическому коллективу учреждения действия в случае возникновения пожара и продемонстрировали правила использования первичных средств пожаротушения и средств защиты органов дыхания»,- рассказал Игорь Малышев.

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