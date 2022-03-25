Огнеборцы из Дубны провели урок по пожарной безопасности для воспитанников детского сада №21 поселка Запрудня

Начальник пожарно-спасательной части Игорь Малышев рассказал, что знания, полученные на подобных занятиях, развивают у педагогов практические умения по правилам пожарной безопасности и обучают подрастающее поколение правилам безопасного поведения в быту и на улице.

«В ходе занятия, огнеборцы рассказали детям о правилах безопасного поведения в детском саду, дома, в местах массового пребывания людей, а также напомнили, что играть в игры вблизи водоемов в весенний период опасно. Работники противопожарно-спасательной службы объяснили педагогическому коллективу учреждения действия в случае возникновения пожара и продемонстрировали правила использования первичных средств пожаротушения и средств защиты органов дыхания»,- рассказал Игорь Малышев.