Обращение руководства Университета "Дубна" к студентам

Широкий набор инструментальных и технических средств современного мира приводит к возникновению опасности распространения заведомо ложной информации, формирующей негативные настроения внутри общества. Просим вас ответственно относиться к открытым источникам информации, критически оценивать как сами источники, так и распространяемый контент, быть бдительными, не поддаваться на провокации и не распространять информацию, в истинности которой вы не уверены (и лично не можете эту информацию проверить).

Современный гражданин должен обладать грамотностью на многих уровнях: цифровом, юридическом, финансовом, политическом, правовом и т.п. Учитывайте в своей деятельности последние изменения в кодексах Российской Федерации (статьи 207, 280 и 284 УК РФ); регламенты и правила организаций-партнеров (продление подписок, регистрация новых аккаунтов в цифровых сервисах), банков (совершение валютных операций, проведение платежей, выпуск карт), нормы социальных институтов.

Необдуманные действия, являющиеся следствием негативного и провокационного информационного воздействия, могут иметь порой непоправимые последствия. Пожалуйста, будьте бдительны, взаимно вежливы и критически относитесь к огромным массивам ежеминутно появляющейся информации.