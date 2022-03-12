Обращение руководства Университета "Дубна" к студентам

суббота, 12 марта 2022 | 17:27    
Новости
     22
В настоящее время на наших глазах разворачиваются события, которые навсегда останутся частью мировой истории и, безусловно, никого не могут оставить равнодушными.

Широкий набор инструментальных и технических средств современного мира приводит к возникновению опасности распространения заведомо ложной информации, формирующей негативные настроения внутри общества. Просим вас ответственно относиться к открытым источникам информации, критически оценивать как сами источники, так и распространяемый контент, быть бдительными, не поддаваться на провокации и не распространять информацию, в истинности которой вы не уверены (и лично не можете эту информацию проверить).

Современный гражданин должен обладать грамотностью на многих уровнях: цифровом, юридическом, финансовом, политическом, правовом и т.п. Учитывайте в своей деятельности последние изменения в кодексах Российской Федерации (статьи 207, 280 и 284 УК РФ); регламенты и правила организаций-партнеров (продление подписок, регистрация новых аккаунтов в цифровых сервисах), банков (совершение валютных операций, проведение платежей, выпуск карт), нормы социальных институтов.

Необдуманные действия, являющиеся следствием негативного и провокационного информационного воздействия, могут иметь порой непоправимые последствия. Пожалуйста, будьте бдительны, взаимно вежливы и критически относитесь к огромным массивам ежеминутно появляющейся информации.

Тэги: 
Университет Дубна
Читать Дубна.Ru в
06.03.2022 | 13:25   
Новости
    264
Обращение ректора Университета "Дубна" к студентам и преподавателям
Сегодня все внимательно следят за развитием обстановки в мире. О том, что сегодня делается для обеспечения...
Университет Дубна
09.03.2022 | 17:11   
Новости
    36
В Университете "Дубна" заработал учебный комплекс «Промышленные и инженерные технологии»
В 2021 году в университете создан учебный комплекс «Промышленные и инженерные технологии», который позволяет студентам...
образование | Университет Дубна
08.03.2022 | 10:53   
Новости
    25
Поздравление с Международным женским днем от главы Дубны Сергея Куликова
Дорогие, любимые наши женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!
поздравление | праздник | мэр