Обращение ректора Университета "Дубна" к студентам и преподавателям

Университет живет полноценной жизнью, продолжается работа по реализации стратегических проектов, при этом ряд задач становится более актуальным. В условиях довольно сложной геополитической обстановки, первостепенной становится защита информационных систем, в этом направлении в Университете ведется серьезная работа.

В своем обращении ректор призвал студентов сосредоточиться на учебе, готовиться к сессии, а преподаватели Университета всегда придут на помощь ребятам.