Обращение ректора Университета "Дубна" к студентам и преподавателям

воскресенье, 06 марта 2022 | 13:25
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Сегодня все внимательно следят за развитием обстановки в мире. О том, что сегодня делается для обеспечения образовательного процесса, о готовности вуза помогать и оказывать помощь студентам, рассказал ректор университета «Дубна» Д.В. Фурсаев в своем обращении.
Университет живет полноценной жизнью, продолжается работа по реализации стратегических проектов, при этом ряд задач становится более актуальным. В условиях довольно сложной геополитической обстановки, первостепенной становится защита информационных систем, в этом направлении в Университете ведется серьезная работа.
В своем обращении ректор призвал студентов сосредоточиться на учебе, готовиться к сессии, а преподаватели Университета всегда придут на помощь ребятам.