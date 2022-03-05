Обращение директора Объединенного института ядерных исследований (Дубна) к сотрудникам

суббота, 05 марта 2022 | 09:32    
Новости
     78
Обращаюсь к Вам, членам нашей общей многонациональной научной семьи. В эти дни все мы внимательно следим за драматичным развитием обстановки в мире. Она тревожит каждого из нас. Дирекция Института понимает и разделяет Вашу озабоченность приходящими новостями и неопределенностью дальнейшего развития ситуации.

Наш международный научный центр продолжает свою деятельность в соответствии с действующими уставными документами, всеми планами научно-исследовательских работ. Вся инфраструктура Института устойчиво и стабильно работает. Обеспечена безопасность базовых установок.

Осознаем и контролируем организационные проблемы, которые возникают в связи со сложившейся ситуацией. Дирекция прилагает все усилия, чтобы обеспечить оптимальные условия для продолжения работ по научной повестке ОИЯИ. Это касается как учёных, исследователей-инженеров, специалистов, так и всех сотрудников ОИЯИ.

Безусловно, происходящие события не оставляют никого из нас равнодушными, но я бы, прежде всего, хотел бы призвать Вас к спокойствию.

Мы организовали регулярные рабочие встречи с национальными группами, чтобы по возможности оперативно прояснять все возникающие вопросы. Члены дирекции, административные подразделения Института решают логистические, финансовые проблемы, вопросы взаимодействия с Полномочными представителями. В первую очередь Вы можете обратиться к своим руководителям, к руководителям национальных групп, к ученым секретарям своих лабораторий. Взаимодействие с национальными группами и землячествами в целом координируют вице-директор Лъчезар Костов и главный ученый секретарь Сергей Неделько. Ни один Ваш вопрос не останется без внимания.

Пожалуйста, не принимайте резких эмоциональных решений. Рекомендуем продолжить нормальную работу до стабилизации ситуации. Дирекция гарантирует Вам безопасность и обеспечит Вам все условия для работы и гарантии, соответствующие статусу международной межправительственной организации.

ОИЯИ создан с целью выполнять научные исследования. Мы едины в своей приверженности научному сотрудничеству во имя мира и прогресса.

Сегодня как никогда в истории Института испытывается на прочность наша приверженность фундаментальному принципу ОИЯИ: наука объединяет народы.

Будьте уверены, Вы не одни, мы все вместе, мы – единый Институт: наша многонациональная, единая семья переживет и эти времена.

Тэги: 
ОИЯИ
Читать Дубна.Ru в

 

Фото: Баир Шайбонов
02.03.2022 | 12:11   
Новости
    28
Ученые Дубны принимают активное участие в Байкальской экспедиции
На озере Байкал полным ходом идет очередная экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа...
ОИЯИ | наука
28.02.2022 | 19:50   
Новости
    62
Визит президента Мексиканского физического общества в Дубну
В работе 131-й сессии Ученого Совета ОИЯИ в качестве специального гостя приняла участие президент Мексиканского...
ОИЯИ | сотрудничество
02.03.2022 | 12:28   
Новости
    374
Польша прекращает сотрудничество в рамках Объединенного института ядерных исследований в Дубне
Министерство образования и науки Польши прекращает сотрудничество с Россией в области науки и техники, приостанавливает...
ОИЯИ | сотрудничество