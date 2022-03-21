О создании научно-образовательного центра ядерной медицины

В Протвино также приехали главный государственный врач РФ А.Ю. Попова, губернатор Калужской области В.В. Шапша, вице-губернатор Московской области А.А. Чупраков, заместитель министра здравоохранения Т.В. Семёнова, вице-директор ОИЯИ (Дубна) В.Д. Кикелидзе и представители еще целого ряда ведомств и научных институтов.

Перед началом совещания гости осмотрели протонный синхротрон У-70 и опытное производство НИЦ "Курчатовский институт" – ИФВЭ. На уникальной технологической базе Института сегодня создается принципиально новый перспективный источник "СИЛА", сочетающий возможности синхротронного источника излучения и лазера на свободных электронах.

На совещании обсудили целый ряд вопросов, касающихся создания объектов инфраструктуры класса "мегасайенс" в Протвино, предусмотренных ФНТП развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры, программы модернизации опытного производства, а также импортозамещения высокотехнологичной продукции.

Совещание открыл М.В. Ковальчук, затронувший в своем выступлении целый ряд аспектов научной программы исследований, в том числе генетических, на установках класса "мегасайенс" для решения задач биобезопасности, развития медицины, сельского хозяйства и т.д. Крайне важным для реализации всех этих начинаний является кадровый вопрос. Одним из инструментов по его решению стало подписанное в этот день соглашение между ректором МИФИ В.И. Шевченко и президентом НИЦ "Курчатовский институт" М.В. Ковальчуком об открытии совместного филиала в Протвино. Кроме того, в Протвино планируется создать центр сопровождения талантливой молодежи.

Также, с учетом опыта и компетенций специалистов Курчатовского института в области ядерной медицины, было подписано соглашение между "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ, возглавляемым А.Д. Каприным, и НИЦ "Курчатовский институт" о совместной работе по созданию научно-образовательного центра ядерной медицины.

Завершилось совещание обсуждением насущных вопросов развития транспортной инфраструктуры, соединяющей научные центры в Пущино, Оболенске, Протвино, Обнинске и Дубне.