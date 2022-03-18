О программе развития университета «Дубна» как опорного вуза Московской области

В видеоконференции приняли участие заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, заместитель министра образования Московской области Любовь Сторчак, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик и ректор университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев.

Дмитрий Фурсаев представил стратегию развития университета «Дубна», как опорного вуза Московской области.

Любовь Сторчак отметила, что университету необходимо ставить более амбициозные цели, направленные на развитие кадрового потенциала Московской области, более активно привлекать талантливую молодежь в наукоград и Подмосковье, а также эффективно развивать НИОКР в повестке потребностей промышленности региона.

По мнению Виктории Халимендик, предприятия резидентов ОЭЗ «Дубна» в настоящее время испытывают потребность в развитии таких направлений, как ИТ-технологии, фарм- и биомедицина, а также развитии экосистемы создания НИОКР под потребности предприятий-резидентов ОЭЗ «Дубна».

По результатам проведенной видеоконференции министр науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев предложил конкретизировать инструменты развития университета «Дубна» и через две недели представить все изменения и ожидаемые результаты к концу 2024 года и к 2030 году.