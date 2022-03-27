Награды ко Дню основания Объединенного института в Дубне

В своем приветственном слове директор Объединенного института академик РАН Григорий Трубников отметил, что в прошедший год, несмотря на объективные трудности, Институт работал эффективно.

«ОИЯИ полон энергии и планов, за юбилейный год было многое достигнуто. В День основания ОИЯИ дирекция Института выражает благодарность его команде, а также сотням партнеров со всего мира за вклад в развитие яркого научного центра, общего Интернационального Дома на Волге», — сказал Григорий Трубников.

С 66-ой годовщиной Объединенный институт поздравил Глава Дубны Сергей Куликов: «Институт и Дубна неразрывно связаны. У ОИЯИ не только замечательное прошлое, но и удивительное будущее, ведь Институт активно развивается».

По традиции в День ОИЯИ чествовали талантливых учителей Дубны — победителей конкурса грантов ОИЯИ для преподавателей города. В торжественной обстановке директор ОИЯИ Григорий Трубников и Глава Дубны Сергей Куликов вручили награды учителям физики, математики, химии, информатики, биологии, английского и русского языков, а также педагогам дополнительного образования.

При рассмотрении конкурсных заявок жюри сделало упор на предметы и технологии образования, востребованные при подготовке кадров для ОИЯИ. За 22 года существования этого конкурса наградами были удостоены уже 210 педагогов. В этом году решением дирекции количество грантов было увеличено с десяти до двенадцати.

«Для ОИЯИ честь организовывать этот конкурс и, таким образом, выражать благодарность Института за труд преподавателей, их терпение и доброту», — сказал Григорий Трубников.

Значимость конкурса ОИЯИ и вклад Института в школьное образование отметил Глава Дубны Сергей Куликов: «В этом учебном году по инициативе ОИЯИ в Дубне был открыт Физико-математический лицей. Он стал подспорьем в профориентации школьников».

В завершение торжественного мероприятия лучшие сотрудники Института были отмечены правительственными и отраслевыми наградами.

Знаком отличия Росатома «За международное сотрудничество в атомной отрасли» был отмечен почетный директор ЛФВЭ Игорь Савин.

Медалью Министерства науки и высшего образования РФ «За безупречный труд и отличие» III степени награждены:

главный научный сотрудник ЛЯП ОИЯИ Николай Русакович

начальник Научно-экспериментального отдела элементарных частиц ЛЯП ОИЯИ Александр Ольшевский

Почетные грамоты профильного Министерства вручены:

заместителю начальника Юридического отдела Людмиле Борискиной

заместителю руководителя Департамента КиД Наталье Ленской

консультанту дирекции ОИЯИ Ирине Леонович

помощнику директора Института по безопасности Александру Михану

начальнику Отдела труда и заработной платы Галине Сустиной

руководителю Управления социальной инфраструктуры Андрею Тамонову

Благодарность Министерства науки и высшего образования РФ вручены: