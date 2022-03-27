Награды ко Дню основания Объединенного института в Дубне

воскресенье, 27 марта 2022 | 18:40    
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25 марта состоялось торжественное собрание в Доме ученых ОИЯИ, посвященное Дню основания Объединенного института. На мероприятии были подведены итоги предыдущего, юбилейного года ОИЯИ. Были вручены правительственные и отраслевые награды сотрудникам Института и гранты ОИЯИ учителям Дубны.

В своем приветственном слове директор Объединенного института академик РАН Григорий Трубников отметил, что в прошедший год, несмотря на объективные трудности, Институт работал эффективно.

«ОИЯИ полон энергии и планов, за юбилейный год было многое достигнуто. В День основания ОИЯИ дирекция Института выражает благодарность его команде, а также сотням партнеров со всего мира за вклад в развитие яркого научного центра, общего Интернационального Дома на Волге», — сказал Григорий Трубников.

С 66-ой годовщиной Объединенный институт поздравил Глава Дубны Сергей Куликов: «Институт и Дубна неразрывно связаны. У ОИЯИ не только замечательное прошлое, но и удивительное будущее, ведь Институт активно развивается».

По традиции в День ОИЯИ чествовали талантливых учителей Дубны — победителей конкурса грантов ОИЯИ для преподавателей города. В торжественной обстановке директор ОИЯИ Григорий Трубников и Глава Дубны Сергей Куликов вручили награды учителям физики, математики, химии, информатики, биологии, английского и русского языков, а также педагогам дополнительного образования.

При рассмотрении конкурсных заявок жюри сделало упор на предметы и технологии образования, востребованные при подготовке кадров для ОИЯИ. За 22 года существования этого конкурса наградами были удостоены уже 210 педагогов. В этом году решением дирекции количество грантов было увеличено с десяти до двенадцати.

«Для ОИЯИ честь организовывать этот конкурс и, таким образом, выражать благодарность Института за труд преподавателей, их терпение и доброту», — сказал Григорий Трубников.

Значимость конкурса ОИЯИ и вклад Института в школьное образование отметил Глава Дубны Сергей Куликов: «В этом учебном году по инициативе ОИЯИ в Дубне был открыт Физико-математический лицей. Он стал подспорьем в профориентации школьников».

В завершение торжественного мероприятия лучшие сотрудники Института были отмечены правительственными и отраслевыми наградами.

Знаком отличия Росатома «За международное сотрудничество в атомной отрасли» был отмечен почетный директор ЛФВЭ Игорь Савин.

Медалью Министерства науки и высшего образования РФ «За безупречный труд и отличие» III степени награждены:

  • главный научный сотрудник ЛЯП ОИЯИ Николай Русакович
  • начальник Научно-экспериментального отдела элементарных частиц ЛЯП ОИЯИ Александр Ольшевский

Почетные грамоты профильного Министерства вручены:

  • заместителю начальника Юридического отдела Людмиле Борискиной
  • заместителю руководителя Департамента КиД Наталье Ленской
  • консультанту дирекции ОИЯИ Ирине Леонович
  • помощнику директора Института по безопасности Александру Михану
  • начальнику Отдела труда и заработной платы Галине Сустиной
  • руководителю Управления социальной инфраструктуры Андрею Тамонову

Благодарность Министерства науки и высшего образования РФ вручены:

  • директору ЛРБ ОИЯИ Александру Бугаю
  • начальнику Автохозяйства Виктору Журавлеву
  • главному редактору Еженедельника «Дубна: наука, сотрудничество, прогресс» Евгению Молчанову
  • главному специалисту Департамента НОД Наталье Сисакян
  • начальнику НИО Борису Старченко
  • помощнику главного инженера ОИЯИ Евгению Углову
  • начальнику Издательского отдела Анастасии Шабашовой
  • Благодарностью Губернатора Московской области отмечен заместитель главного инженера ОИЯИ Андрей Дударев.
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