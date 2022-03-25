МКШ, ОИЯИ и Физико-математический лицей Дубны приглашают на Хакатон

Программа будет проходить очно в г. Дубна на базе «Лицея им. Кадышевского» (ул. Блохинцева, д. 3) и состоять из серии отборочных учебных семинаров (хакатонов) по основам конструирования и робототехники, которые пройдут с 5 по 8 апреля. Финал для победителей отборочных туров состоится 23 апреля 2022 г. Участникам предоставляется необходимое для выполнения задания оборудование. Перед турниром школьникам рекомендуется ознакомиться с платформой Arduino.

Отборочные этапы будут включать в себя:

Мастер-класс, на котором ребята вместе с наставником разберут принципы работы с оборудованием и программным обеспечением. Робототехнический турнир, на котором участники самостоятельно спроектируют и соберут устройство, а жюри оценит сборку электрической схемы, программный код и успешность выполнения задания.

Даты проведения отборочных турниров:

5 апреля — для учащихся Дубны;

6 апреля — для учащихся Дмитровского района;

7 апреля — для учащихся Талдомского района;

8 апреля — для Тверской обл. (Кимры, Конаково и их окрестности).

В каждый день соревнований будет выбираться победитель, который будет приглашен на финал турнира.

Для участия в Хакатоне необходимо до 24:00 1 апреля зарегистрировать заявку от команды. Состав команды – 2-3 человека. К участию приглашаются учащиеся 9 классов. Если команда состоит из 3 человек, один из них может быть учащимся 8 или 10 класса. Форма для регистрации доступна по ссылке.

Участники обеспечиваются горячим обедом, для гостей Дубны организуется экскурсионная программа.

По всем вопросам просьба обращаться к Кузьмину Владиславу Сергеевичу: vskuzmin42@gmail.com.