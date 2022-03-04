Международные эксперты о планах Объединенного института ядерных исследований в Дубне

Я думаю, Семилетний план – очень хороший план. Для Дубны привычны исследования в ядерной физике, физике частиц и конденсированных сред, но я очень воодушевлена тем фактом, что и прикладные исследования в этих областях активно рассматриваются. К примеру, информационные технологии и компьютинг, которые меняют наш мир, и нам необходимо следовать этим изменениям. То же и с большими данными – они необходимы для лучшего понимания нашего мира. Мир все больше становится системой открытых данных. Например, я приехала сюда из Армении. Армения приняла политику открытых данных. Я думаю, будет лучше, если все страны примут ее.

Также в ваших планах есть исследования, связанные с физическими приложениями для медицинских аспектов, изучения здоровья человека. Мне кажется, это действительно очень важно. Можно только аплодировать этим очень хорошим направлениям. Я думаю, весь мир следует в этом направлении.

Что касается моих собственных научных интересов – ядерной физики, — в Дубне меня интересует Фабрика сверхтяжелых элементов ЛЯР и ядерная физика низких энергий. Особенно мне интересно, как сверхтяжелые элементы возникают во Вселенной. Мы не знаем, как сверхтяжелые элементы делятся. Мой главный интерес связан с работами Юрия Оганесяна, они – продолжение мечты физиков-ядерщиков продвинуться вглубь сверхтяжелых. Даже после изучения более 80 лет деления сверхтяжелых это явление остается самым большим открытым вопросом. Оно имеет прямое отношение, например, к пониманию гравитационных волн, которые наблюдались четыре года назад. Есть еще много вопросов, например, где сверхтяжелые элементы возникают во Вселенной? В Дубне продолжается изучение деления сверхтяжелых, идет и совершенствование Фабрики сверхтяжелых, а я знаю, что Ю. Ц. Оганесян думает о будущих улучшениях. Производство сверхтяжелых ядер, осуществляемое на фабрике, просто удивительно, а впереди, я думаю, еще предстоят яркие фундаментальные открытия. Мне кажется, изучение деления сверхтяжелых окажет большое влияние на понимание Вселенной, я попытаюсь наладить контакт с американскими национальными лабораториями, поскольку, думаю, мы должны объединить ресурсы в поиске ответов на такие важные вопросы.

Армен Нерсесян, Заместитель директора Ереванского физического института (Армения)

Я могу сказать, что второе дыхание в отношениях ОИЯИ и Армении наступило.