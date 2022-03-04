Международные эксперты о планах Объединенного института ядерных исследований в Дубне

Они поделились своими впечатлениями о ходе мероприятия и представленных на сессии докладах с Еженедельником ОИЯИ.
Ани Апраамян (Университет Нотр-Дам, США)
Активно участвовала в обсуждении доклада директора ОИЯИ Григория Трубникова.
Я думаю, Семилетний план – очень хороший план. Для Дубны привычны исследования в ядерной физике, физике частиц и конденсированных сред, но я очень воодушевлена тем фактом, что и прикладные исследования в этих областях активно рассматриваются. К примеру, информационные технологии и компьютинг, которые меняют наш мир, и нам необходимо следовать этим изменениям. То же и с большими данными – они необходимы для лучшего понимания нашего мира. Мир все больше становится системой открытых данных. Например, я приехала сюда из Армении. Армения приняла политику открытых данных. Я думаю, будет лучше, если все страны примут ее.
Также в ваших планах есть исследования, связанные с физическими приложениями для медицинских аспектов, изучения здоровья человека. Мне кажется, это действительно очень важно. Можно только аплодировать этим очень хорошим направлениям. Я думаю, весь мир следует в этом направлении.
Что касается моих собственных научных интересов – ядерной физики, — в Дубне меня интересует Фабрика сверхтяжелых элементов ЛЯР и ядерная физика низких энергий. Особенно мне интересно, как сверхтяжелые элементы возникают во Вселенной. Мы не знаем, как сверхтяжелые элементы делятся. Мой главный интерес связан с работами Юрия Оганесяна, они – продолжение мечты физиков-ядерщиков продвинуться вглубь сверхтяжелых. Даже после изучения более 80 лет деления сверхтяжелых это явление остается самым большим открытым вопросом. Оно имеет прямое отношение, например, к пониманию гравитационных волн, которые наблюдались четыре года назад. Есть еще много вопросов, например, где сверхтяжелые элементы возникают во Вселенной? В Дубне продолжается изучение деления сверхтяжелых, идет и совершенствование Фабрики сверхтяжелых, а я знаю, что Ю. Ц. Оганесян думает о будущих улучшениях. Производство сверхтяжелых ядер, осуществляемое на фабрике, просто удивительно, а впереди, я думаю, еще предстоят яркие фундаментальные открытия. Мне кажется, изучение деления сверхтяжелых окажет большое влияние на понимание Вселенной, я попытаюсь наладить контакт с американскими национальными лабораториями, поскольку, думаю, мы должны объединить ресурсы в поиске ответов на такие важные вопросы.
Армен Нерсесян, Заместитель директора Ереванского физического института (Армения)
Я могу сказать, что второе дыхание в отношениях ОИЯИ и Армении наступило.
Этому способствовало много факторов, и можно пошутить, что и пандемия посодействовала появлению второго дыхания в наших отношениях. Мы стали чаще контактировать, интенсифицировались сотрудничество и совместные исследования. Мы ожидаем, что с вводом комплекса NICA усилится интерес Армении к кооперации с Дубной. На данный момент ОИЯИ для нас — единственный крупный международный институт, в котором Армения имеет полноправное членство. Я жду, что сотрудничество с Дубной сделает физику частиц и вообще физику более привлекательной для молодежи, потому что здесь работает большое количество молодых людей, сформировалась молодежная среда, и это может изменить взгляды на привлекательность науки и ее значимость.
Иван Падрон Диас, директор Центра прикладных технологий и ядерного развития (Гавана, Куба)
Каждый раз, участвуя в сессиях Ученого совета ОИЯИ, я не могу не вспомнить молодость – время испытаний и мечтаний.
Обучение ядерной специальности в советских вузах было мечтой многих молодых людей на Кубе. Учеба и успешное окончание Московского государственного университета, которыми я всегда буду гордиться, во многом определили мою судьбу, как и судьбы многих моих соотечественников.
Подсчитано, что среди выпускников вузов, аспирантов и специалистов различных профессий в СССР учились почти сто тысяч кубинцев. Это огромное число для такого небольшого государства, как Куба, и прекрасный пример бескорыстной помощи. Поэтому я, как и многие на Кубе, испытываю глубокую благодарность к русскому народу.
Опыт многих кубинцев, обучавшихся в СССР, в России, оказал влияние не только на культуру и технический уровень кубинского общества. И все они признают вклад полученного в этой стране образования в их профессиональные успехи. Многие из них сегодня занимают на Кубе ответственные должности и являются признанными специалистами в своих областях.
Сегодня работают в ОИЯИ по постоянным контрактам пять специалистов, и примерно трое время от времени приезжают исполнять конкретные задания. Кубинские ученые участвуют в нескольких исследовательских программах Института, включая разработку новых полупроводниковых детекторов для фундаментальных и прикладных исследований, физическую программу детекторов SPD и MPD в рамках мегасайенс-проекта NICA, а также модернизацию линейного ускорителя электронов LINAC-800.
В конце 90-х, когда я защищал диссертацию в Дубне, наша группа состояла из 20 кубинцев, включая студентов и сотрудников. Затем по разным причинам сотрудничество было прервано на 20 лет. Исторические связи между нашими странами позволили нам вернуть Кубу в состав ОИЯИ.
Теперь искренняя благодарность нашего поколения кубинцев русской родине влияет на наших студентов. И я считаю, что Министерству высшего образования Кубы следует продолжить работу с ОИЯИ и Университетом Дубны, чтобы увеличить участие нашей молодежи в летних школах и аспирантуре. И атмосфера многонационального сотрудничества, в которой протекает работа в лабораториях, здоровая и спокойная атмосфера этого города по-прежнему притягивают наших молодых ученых.
Возвращаясь к 131-й сессии Ученого совета, я думаю, что теоретические и экспериментальные направления, которые закладываются в новую семилетнюю программу, очень важны. И Фабрика сверхтяжелых элементов, и проект NICA, и все работы по астрофизике – это действительно передний край современной физики. Но и прикладные работы, связанные с медицинской физикой, радиобиологией, о которых мы здесь говорим, – это тоже важный элемент новой программы. Ведь наша цель – улучшить и продлить жизнь на земле. Это общая обязанность ученых.
Каталин Борча, профессор Национального института физики и ядерной техники имени Х. Хулубея (Бухарест, Румыния)
Был сопредседателем нескольких предыдущих сессий Ученого совета.
– Как вы ощущали себя в роли председателя КПП?
– Это на самом деле не простой вопрос. В этой роли надо всегда быть очень собранным, правильно расставлять ориентиры, направлять процесс обсуждений, чтобы работа Ученого совета проходила в четко заданных рамках, в правильном формате.
– В чем особенности этой сессии?
– Как правило, повестка зимней сессии Ученого совета связана с подведением итогов прошедшего года, работой базовых установок, выполнением проблемно-тематического плана, ходом реализации важнейших проектов Института. Но содержание конкретных пунктов повестки, естественно, каждый год меняется. В этом и заключен основной интерес – не схема принятия решения, а содержание схемы, все новое, что содержится в схеме, может вызывать дискуссии, в одну ли сторону, в другую, иногда высказываются разные мнения и их надо согласовывать… В данном случае тематика основных докладов и обсуждений была связана с концепцией нового Семилетнего плана развития ОИЯИ на 2024–2030 годы.
Я уже давно знаю Дубну и могу сказать, что все проблемы в настоящее время открыты для дебатов, то есть на заседаниях совета обсуждается самая современная информация – достижения, трудности, и каждый может судить по-своему, соотносить те или иные проекты с цифрами бюджета, графиками производства работ. То есть вся эта совокупность информации позволяет членам Ученого совета принимать оптимальные решения в адрес дирекции Института.
И конечно, будучи связанным многолетними узами сотрудничества с коллегами в Лаборатории имени Флерова, я хочу пожелать им успешного освоения уникальных возможностей Фабрики сверхтяжелых элементов, уникального ускорительного комплекса, благодаря которым эта лаборатория останется ведущей в мире – только здесь можно достичь тех сечений, которые нужны для синтеза сверхтяжелых ядер.