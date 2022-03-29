Медизделия резидента ОЭЗ «Дубна» с успехом заменят импортные аналоги

вторник, 29 марта 2022 | 19:32    
Новости
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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эверс» планирует увеличить объем выпуска медизделий в несколько раз по сравнению с сегодняшним днем – до 80 млн единиц продукции в год.

Сегодня в портфеле компании «Эверс» более 200 наименований стерильных медицинских изделий однократного применения, в том числе уникальное по своим характеристикам раневое покрытие «Хитокол», которое используется для местного лечения инфицированных и длительно незаживающих ран любой сложности.

При помощи льготного займа Фонда развития промышленности на левобережной площадке ОЭЗ инвестор построил собственный научно-производственный комплекс общей площадью 5000 кв. м и успешно ведет здесь разработку и производство современных медицинских изделий.

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