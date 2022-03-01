Лед на водоемах Дубны представляет опасность

Как рассказал заместитель начальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Галяс, спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы совместно с представителями аварийно-спасательных служб, отделов ГО и ЧС городских округов, сотрудниками ГИМС МЧС России продолжают контролировать обстановку на водоемах региона и ежедневно фиксируют опасные места, где выход на лед может обернуться трагедией

«За прошедшие сутки спасатели, представители администраций городских округов и сотрудники ГИМС провели замеры льда в общей сложности на полутора сотнях рек и озер в границах Московской области. Ледяной покров в большинстве своем составляет свыше десяти сантиметров, но из-за оттепелей увеличилось количество промоин и проталин, которые образуются в дневное время суток, а ночью их затягивает льдом», - сказал Владимир Галяс.

Заместитель начальника управления госучреждения также добавил, что поменялась сама структура льда, и это негативно сказалось на его прочности. «Днем становится теплее, и лед начинает активно таять. Уже сейчас он стал пористым и непрочным и быстро проламывается под механическим воздействием», - сказал Владимир Галяс.

По словам представителя оперативного управления госучреждения, в сложившейся ситуации следует серьезно подумать, прежде чем выходить на такой опасный лед.