Курсы ведущих ВУЗов России - для каждого и без ограничений

среда, 09 марта 2022 | 10:59    
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Ассоциация «Национальная платформа открытого образования» обеспечит размещение на российской площадке онлайн-курсов, ранее представленных на Coursera и edX.

Ассоциация совместно с вузами-партнерами предоставит доступ к образовательному контенту ведущих вузов России, опираясь на принципы открытости и доступности образования. В ближайшее время материалы будут размещены на платформе openedu.ru. Сейчас на платформе представлено более 840 курсов от ведущих вузов России.

Тэги: 
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