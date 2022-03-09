Курсы ведущих ВУЗов России - для каждого и без ограничений

Ассоциация совместно с вузами-партнерами предоставит доступ к образовательному контенту ведущих вузов России, опираясь на принципы открытости и доступности образования. В ближайшее время материалы будут размещены на платформе openedu.ru. Сейчас на платформе представлено более 840 курсов от ведущих вузов России.