Крупная авария в водоснабжении города Кимры

Через два повреждения, которые недавно были обнаружены, за сутки в Волгу утекает до 500 кубов очищенной и специально подготовленной питьевой воды. Протечки планируют устранить за две недели с помощью водолазов, при этом плановые отключения воды на левобережье предусмотрены только в ночное время.

Повреждённый дюкер представляет собой две стальные трубы диаметром по 400 мм, закопанные на дне реки на глубине от двух метров. Протяженность подводно-подземного водовода примерно 375 метров. Год ввода в эксплуатацию – 1979. По нему и питаются водой все жители левобережья.