Крупная авария в водоснабжении города Кимры

пятница, 25 марта 2022 | 17:13    
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Четвертый день продолжаются аварийные работы на дне Волги в районе водовода (дюкера), через который питьевая вода подается на левобережную часть города Кимры.

Через два повреждения, которые недавно были обнаружены, за сутки в Волгу утекает до 500 кубов очищенной и специально подготовленной питьевой воды. Протечки планируют устранить за две недели с помощью водолазов, при этом плановые отключения воды на левобережье предусмотрены только в ночное время.

Повреждённый дюкер представляет собой две стальные трубы диаметром по 400 мм, закопанные на дне реки на глубине от двух метров. Протяженность подводно-подземного водовода примерно 375 метров. Год ввода в эксплуатацию – 1979. По нему и питаются водой все жители левобережья.

Тэги: 
Кимры
авария
водоснабжение
Источник:
tvernews
Автор:
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