Компания «СмартЭлектроГласс» завершает разработку умного стекла по собственной уникальной технологии

В настоящее время резидент технико-внедренческой зоны завершает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на базе Международного инновационного нанотехнологического центра (МИНЦ).

По сравнению со стеклами на жидкокристаллических полимерах или взвешенных частицах новое смарт-стекло обладает целым рядом преимуществ. Оно может менять затемнённость под действием электрического тока напряжением всего 2-3 вольта (вместо 60-120), есть возможность получения широкого набора цветов и плавного изменения затемнения.

Умное стекло сохраняет прозрачность в выключенном состоянии, переключение из светлого состояния в тёмное можно произвести свыше 10 тысяч раз, а время переключения — от 30 секунд в зависимости от размера.Также оно обладает повышенной прочностью и шумоизоляцией. Стекло блокирует солнечный свет в жару и использует солнечную энергию в холодные дни, что значительно снижает потребность в энергии и повышает комфорт и благополучие жильцов.

Уникальность смарт-стекла собственной разработки резидента ОЭЗ «Дубна» заключается в том, что с помощью электрохромного материала на гибкой подложке можно создавать как первичные электрохромные поверхности, обладающие перечисленными свойствами при производстве, так и вторичные, которые уже используются в архитектурных, автомобильных и других стеклах, например, как фасадные и т.д.

Выпуск продукции планируется начать в конце этого года на производственной площадке в Дубне. С инжиниринговой компанией полного цикла «Приват Гласс», которая одновременно является дистрибьютером, у резидента ОЭЗ уже есть предварительная договоренность на поставку первой партии инновационной продукции. С выходом на полную мощность планируется выпускать порядка 1 000 кв. метров стекла в месяц.