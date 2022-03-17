Команда из Дубны стала чемпионом Московской области по волейболу среди юношей 2009-2010 г.р.

Первый отборочный тур «Детской лиги» проходил осенью и волейболистки Дубны под руководством главного тренера команды...

Первый отборочный тур «Детской лиги» проходил осенью и волейболистки Дубны под руководством главного тренера команды...

16.03.2022 | 10:08

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