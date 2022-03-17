Команда из Дубны стала чемпионом Московской области по волейболу среди юношей 2009-2010 г.р.

четверг, 17 марта 2022 | 11:37
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В Звенигороде завершилось первенство Московской области по волейболу «Детская лига» среди юношей 2009-2010 г.р. Команда спортшколы «Ника» стала чемпионом Московской области, выиграв все свои матчи!
Дубненские спортсмены показали прекрасную подготовку.
Победный состав: Илья Ломоносов, Андрей Балашов, Иван Смирнов, Кирилл Ковалёв, Дмитрий Пляшкевич, Алексей Селиверстов, Кирилл Зубков, Владислав Пальников, Егор Павлюк и Никита Васильев.
Вместе с ребятами радуются успеху команды тренеры Антон Честухин и Валерий Комаров, а также первые тренеры Екатерина Кравцова и Татьяна Киселева.
Поздравляю юных волейболистов, их наставников и родителей! Желаю новых ярких побед!