Карта "Тройка" теперь работает на всех транспортных маршрутах Подмосковья

четверг, 17 марта 2022 | 13:35    
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Более 9 тыс. автобусов по всему Подмосковью принимают оплату проезда картой «Тройка».

Оплатить проезд «Тройкой» теперь можно по всей Московской области - это больше 9 тыс. автобусов, из них 5 тыс. - коммерческие перевозчики, подключенные к системе «СберТройки».

«Благодаря «Тройке» пассажиры получают доступ к системе лояльности: чем больше поездок за 30 дней, тем больше экономия. После каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й поездки максимальная скидка - 35%».

Тэги: 
Подмосковье
транспорт
Источник:
Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Автор:
Редакция Новостей
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