Карта "Тройка" теперь работает на всех транспортных маршрутах Подмосковья

Оплатить проезд «Тройкой» теперь можно по всей Московской области - это больше 9 тыс. автобусов, из них 5 тыс. - коммерческие перевозчики, подключенные к системе «СберТройки».

«Благодаря «Тройке» пассажиры получают доступ к системе лояльности: чем больше поездок за 30 дней, тем больше экономия. После каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й поездки максимальная скидка - 35%».