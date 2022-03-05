История дубненской милиции. Прекрасная половина

В канун женского праздника эта тема родилась сама собой.
В советской милиции приём на службу женщин был строго лимитирован, поскольку особой потребности в них не было: мужики снимали все кадровые проблемы, за исключением паспортной и кадровой службы, а также инспекции по делам несовершеннолетних (в последнюю женщин приходилось брать зачастую вынужденно, поскольку ребята с педагогическим образованием туда шли неохотно). В Дубненском ОВД, к примеру, в начале 1980-ых из двух сотен штатных единиц лишь восемь были укомплектованы дамами: по три- в ИДН и паспортном отделении, по одной- в кадрах и штабе.
В 1990-ые «процесс пошёл» и женщины появились в следствии, дознании и ОБЭП, а в начале 2000-ых даже в таких «неженских» службах, как уголовный розыск и ДПС. Причем, в ОУР не только на должности инспектора, занимающегося учётами и розыском без вести пропавших (это ещё куда ни шло!), но и оперуполномоченного. Половая принадлежность была тут совсем не при чём: на подобных должностях приветствовались лишь безусловные профессионалы, если женщины – то на голову выше мужиков...
Постепенно эта лавина основательно «накрыла» отдел, и в наши дни дамы несут службу даже участковыми уполномоченными и патрульно-постовыми!
Безусловно, причина тут не в гендерной дифференциации, а в реальной оценке складывающейся ситуации. Мужчины, нацеленные на более высокий уровень жизни и имеющие возможность найти себе достойный заработок в иной сфере деятельности, идут в полицию неохотно. В отличие от женщин, отягощённых суровыми (как правило, несправедливыми по отношению к ним) реалиями рыночной экономики и руководствующихся поэтому чисто прагматическими соображениями, для которых пусть и не самая большая полицейская зарплата представляется вполне сносной.
Второй (и основной) вопрос: нужны ли женщины вообще в полиции? Уверен, что здесь мнения будут самые полярные. Хотя сегодняшние реалии таковы, что без них полиция уж точно не обойдётся! Их положение становится всё заметнее и устойчивее, поскольку в этой конкуренции они явно обыгрывают мужчин и получают места, в общем-то, без боя. Потому-то полиция быстро феминизируется, и процесс этот в ближайшие годы обязательно продолжится.