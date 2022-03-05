История дубненской милиции. Прекрасная половина

Постепенно эта лавина основательно «накрыла» отдел, и в наши дни дамы несут службу даже участковыми уполномоченными и патрульно-постовыми!

Безусловно, причина тут не в гендерной дифференциации, а в реальной оценке складывающейся ситуации. Мужчины, нацеленные на более высокий уровень жизни и имеющие возможность найти себе достойный заработок в иной сфере деятельности, идут в полицию неохотно. В отличие от женщин, отягощённых суровыми (как правило, несправедливыми по отношению к ним) реалиями рыночной экономики и руководствующихся поэтому чисто прагматическими соображениями, для которых пусть и не самая большая полицейская зарплата представляется вполне сносной.