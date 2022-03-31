История дубненской милиции. Милиция в союзе с музами

Удивительно, но факт: по каким-то причинам тема борьбы с преступностью в советской литературе и искусстве долгое время была полузакрытой. Во всяком случае, деятели культуры старательно обходили её стороной, а потому в обществе витал резонный вопрос: собственно, а с кем вы - с милиционерами или с преступниками? И лишь с началом глубоких преобразований в милиции в 1970-ые годы в стране по инициативе тогдашнего министра МВД СССР Н.А.Щёлокова стал активно создаваться положительный образ сотрудника милиции.

И с экранов на нас потоком хлынули не просто добротные киноленты на соответствующую тематику, но порою чуть ли не шедевральные - такие, как например, «Место встречи изменить нельзя», «Деревенский детектив», «Рождённая революций», «Следствие ведут знатоки»... Кстати, музыкальной заставкой к последнему телесериалу стала так полюбившаяся зрителям песня «Незримый бой», со временем трансформировавшаяся в неофициальный гимн советской (да и российской, пожалуй) милиции.

В это же время в Академии МВД СССР создаётся Университет культуры. Народные университеты культуры (на общественных началах, разумеется) активно появляются в республиканских МВД и областных УВД, а также в каждом территориальном отделе внутренних дел. По всей стране заключаются соглашения о культурном шефстве творческих коллективов над органами милиции. Частыми гостями даже в небольших подразделениях становятся известные писатели, актёры и музыканты. Встречи с высоким искусством, после которых душа милиционеров отдыхала и пела, становятся регулярными и в стенах Дубненского ОВД.

1970-ые годы знаменуются настоящим бумом в создании милицейских хоров, ансамблей, оркестров и организации конкурсов художественной самодеятельности. Замполиты с кадровиками в поте лица выявляют доморощенные таланты, «шлифуют» их с помощью приглашённых специалистов и «бросают на амбразуру»...

Что давал милиционерам этот «союз с музами», как называл его сам Щёлоков? И какую главную цель преследовали инициаторы этой не всем понятной, порой наивной и странной (с точки зрения партийных функционеров) милицейской «культурной революции»? Точную формулировку дал единомышленник министра начальник Академии МВД СССР С.М.Крылов: воспитать милиционера, внутренне не способного совершить преступление! Ну и, наверное, чтобы избежать болезни, называемой профессиональной деформацией. А кроме того, раз за разом духовно очищаться от скверны, с которой милиционерам вынужденно приходилось соприкасаться…

Напоследок риторический вопрос: и куда всё это подевалось?