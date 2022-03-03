Информация дирекции ОИЯИ (Дубна) о работе института

четверг, 03 марта 2022 | 11:08    
Новости
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В целях нераспространения слухов и домыслов, дирекция Объединенного института ядерных исследований в Дубне сообщает: все базовые установки Объединенного института работают в штатном, плановом режиме.

Сюда входят следующие элементы научной инфраструктуры ОИЯИ:

  1. быстрый импульсный реактор периодического действия ИБР-2 и весь комплекс спектрометров,
  2. ускоритель Нуклотрон,
  3. циклотроны У-400 и У-400М,
  4. циклотрон ДЦ-280 — основная базовая установка Фабрики сверхтяжелых элементов комплекса DRIBs,
  5. источник резонансных нейтронов ИРЕН,
  6. циклический ускоритель тяжелых заряженных частиц Фазотрон,
  7. Многофункциональный информационно-вычислительный комплекс.
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