Информация дирекции ОИЯИ (Дубна) о работе института

четверг, 03 марта 2022 | 11:08
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В целях нераспространения слухов и домыслов, дирекция Объединенного института ядерных исследований в Дубне сообщает: все базовые установки Объединенного института работают в штатном, плановом режиме.
Сюда входят следующие элементы научной инфраструктуры ОИЯИ:
- быстрый импульсный реактор периодического действия ИБР-2 и весь комплекс спектрометров,
- ускоритель Нуклотрон,
- циклотроны У-400 и У-400М,
- циклотрон ДЦ-280 — основная базовая установка Фабрики сверхтяжелых элементов комплекса DRIBs,
- источник резонансных нейтронов ИРЕН,
- циклический ускоритель тяжелых заряженных частиц Фазотрон,
- Многофункциональный информационно-вычислительный комплекс.